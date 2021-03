Pagani. 8 marzo,iniziativa dell’Associazione No AIDS

La giornata della Donna come momento di riflessione ma soprattutto come momento in cui mettere in risalto le iniziative che ANNA ODV in collaborazione con il CSV di Salerno sta avviando sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese.

“L’8 marzo non è un giorno di festa ma una giornata in cui ricordare le conquiste sociali, culturali e politiche delle donne, un’occasione per rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze, un momento per riflettere sui passi ancora da compiere – si legge in una nota -. La Giornata Internazionale della Donna, che cade ogni anno l’8 marzo, è tutto questo e anche di più, l’Associazione Nazionale No AIDS ODV e SODALIS di Salerno, intendono ricordare tutte le vittime di violenza, con una breve cerimonia che si terrà lunedì 8 marzo, alle ore 17.00 presso il Centro Sociale di Pagani (SA) in via A. De Gasperi,16 dove sarà inaugurata una panchina rossa che vuole rappresentare il posto occupato da una donna vittima del femminicidio segno tangibile collocato in uno spazio pubblico, visibile a tutti, un’assenza nella società causata dalla violenza, all’interno dello spazio verde affidato ad ANNA ODV e verrà messa a dimora una pianta di mimosa contro ogni forma di violenza”.

Foto da archivio