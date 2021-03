Scafati. COVID. Da settimane ricoverato al Pronto soccorso attende posto letto

Scafati. È in condizioni gravi e respira grazie a un “casco”, ma non trova posto in un posto letto nel locale nosocomio COVID

Ha 86 anni, è in condizioni gravi e respira grazie a un “casco”, ma non trova posto in rianimazione, e neanche in sub intensiva. Da quasi un mese il poveretto è fermo su un letto del pronto soccorso del Polo Covid Scarlato di Scafati. L’uomo è assistito, ma non è chiaro perché da circa un mese non viene regolarmente ricoverato. E’ questo uno dei motivi che da giorni stanno comportando file di ambulanze fuori il pronto soccorso. Fino a dieci mezzi di soccorso tenuti fermi per ore, se non giorni, impossibilitati a sbarellare i propri trasportati.

Un altro caso

Martedì mattina il caso, già raccontato da Metropolis, di una anziana 92 enne deceduta sull’ambulanza dopo quasi un giorno di attesa. La donna, in condizioni critiche, era stata assistita sia dal personale sanitario del 118 che dell’ospedale, senza però riuscire a trovare un letto per il suo ricovero. Accade anche che il reparto ex lungodegenza, che in questi convulsi mesi ha ospitato i casi meno gravi e impegnativi, su volontà dei vertici ASL è stato trasferito dal 1 marzo al nosocomio di Sarno per essere riconvertito in psichiatria Covid. Fatto sta che qui sia il Malattie Infettive che la Sub Intensiva potevano trasferire i pazienti con un quadro clinico meno complesso e liberare posti. Una soluzione che permetteva un turn over con il pronto soccorso. Ciò non è più possibile anche perché a Scafati tutti i pazienti ospitati presentano un quadro clinico complesso, quasi sempre bisognosi di assistenza respiratoria, fornita anche dal Malattie Infettive che di fatto finisce con l’essere contiguo al Sub Intensivo del terzo piano.

L’odissea di un 39enne scafatese e la mancanza a di ambulanze

Non solo, nonostante alcuni reparti disponibili, la carenza di medici, pneumologi soprattutto, non permette la loro attivazione. Un’ambulanza in sosta per ore significa assistenza in meno per un altro. E’ quando testimonia un 39enne scafatese, che ha vissuto una vera odissea martedì sera. Incapace di muoversi per un forte sbalzo pressorio, i familiari del giovane hanno ripetutamente e per decine di minuti provato a chiamare il 118, invano. Allertato anche il 112, veniva loro detto d’insistere con il 118 perché “gli ospedali sono pieni di pazienti Covid”. Preoccupati, i familiari decidono di portare il 39enne in Guardia Medica. “Ci viene detto che loro non possono muoversi, e date le condizioni di mio cognato, è necessario portarlo al pronto soccorso di Nocera” spiega Virginia, cognata del giovane. “Richiamiamo il 118 e dopo altri tentativi finalmente otteniamo risposta.











Mezzi tutti impegnati per l’emergenza COVID

Causa Covid tutti i mezzi disponibili sono impegnati, e bisogna aspettare, altrimenti chiedere alla guardia medica, autorizzata a recarsi a domicilio”. Ritelefonata la Guardia Medica “ci dicono che l’auto aziendale è stata rubata e non possono muoversi” aggiunge Virginia. Decidono di caricare in auto il congiunto e raggiungere Nocera. “Qui notiamo numerose ambulanze vuote, con il personale libero. Allora mi chiedo, se non hai il Covid devi morire?” lo sfogo di Virginia. Alla fine il ragazzo viene curato e dimesso. “Ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Non esiste solo il Covid. Questa non è sanità pubblica”.

Adriano Falanga