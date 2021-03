VIDEO – Scafati. Zona Rossa COVID: Controlli della Polizia Locale

Scafati. Zona Rossa COVID: Controlli della Polizia Locale

Polizia Locale impegnata sul fronte COVID. Attività di controllo eccezionali legate soprattutto alla curva di contagio in forte aumento e che sta costringendo da qualche settimana la comunità scafatese a fare i conti con la zona rossa cittadina e a un inaspettato lockdown localizzato. In prima linea gli uomini della Polizia Locale al comando del capitano Salvatore Dionisio che hanno intensificato i controlli anti Covid con posti di blocco strategici in città.





















Attività di prevenzione difficili

Attività di prevenzione che si sono rilevate difficoltose poiché il corpo di Polizia Locale, come tante altre realtà circostanti simili, ha un organico esiguo e non sufficiente a coprire le molteplici attività di controllo sul territorio.

Controlli in sinergia

Come già auspicato in una lettera al prefetto firmata dai sindaci del comprensorio è necessario concorrere collettivamente al controllo della sicurezza del territorio con il supporto decisivo di tutte le forze di polizia e si auspica, a breve, anche un nuovo intervento dell’esercito per tentare di riportare sotto controllo la situazione in città, come afferma l’assessore delegato Alfonso Di Massa.

Il servizio è di Tiziana Zurro