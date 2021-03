Pompei. Il carro da parata di Civita Giuliana ispira progetti e collaborazioni

“Pompei continua a stupire con le sue scoperte. Sarà così ancora per molti anni con venti ettari ancora da scavare. Soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo e contemporaneamente si può fare ricerca, formazione e studi, e un giovane direttore come Zuchtriegel valorizzerà questo impegno”. Il commento a caldo del ministro della cultura Dario Franceschini (in piena sintonia col direttore generale Massimo Osanna) sulla scoperta di un carro da parata negli scavi di Civita Giuliana come risultato della prolifera collaborazione tra la Procura Repubblica di Torre Annunziata, l’Arma dei Carabinieri e il Parco Archeologico di Pompei contiene tre gli annunci importanti che Franceschini ha inteso fare con le sue affermazioni in cui utilizza la scoperta del carro da parata di Civita Giuliana come “un cavallo di Troia Mediatico” sul piano della comunicazione. La prima è che la valorizzazione non è disgiunta dalla ricerca scientifica e che un enfant prodige come Zuchtriegel potrebbe rivelarsi come la scelta azzeccata finalizzata alla strategia mediatica di richiamare turisti col clamore delle campagne di scavo archeologico a Pompei, che secondo Franceschini sono destinate a proseguire nei 20 ettari da scavare. Affermazione quest’ultima che costituisce la seconda novità perché in controtendenza con la linea di gestione precedente che non prevedeva nuove ricerche archeologiche all’interno del Parco (salve quelle scientifiche basate su Scavi precedenti). Le ultime campagne della gestione Osanna erano conseguenti ad interventi di restauro e messa in sicurezza (come nel Regio V). Altro caso (che forma la terza novità) è data dalla creazione di un rete di conoscenze sperimentata a Civita Giuliana nel caso di contrasto alla delinquenza a tutela del Patrimonio Archeologico. Un precedente destinato ad originare altre iniziative di difesa, intervento e scavo cautelativo per precedere eventuali tentativi criminali da parte di tombaroli.