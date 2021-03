San Marzano sul Sarno: truffe agli anziani il sindaco lancia l’allarme

Due truffe in poche ore di migliaia di euro, a una 94enne portata via anche la fede nuziale Anziani sotto tiro. Il sindaco Zuottolo “non fate entrare nessuno in casa”

Allarme truffe agli anziani a San Marzano sul Sarno. Soltanto ieri ne sono state compiute due che hanno consentito ai malviventi di sottrarre a due altrettante persone oltre 6mila euro. A denunciare il rischio di possibili nuove tentativi è il sindaco Carmela Zuottolo dopo aver appreso quanto accaduto nella sua comunità. “Bisogna sensibilizzare in tutti i modi i nostri anziani a non dar retta a persone che non conoscono e soprattutto non consentire a nessuno di entrare nella propria abitazione. Al primo sospetto devono allertare i carabinieri e la polizia municipale”.

Una delle vittime, una donna di 94 anni, vedova, ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di San Marzano sul Sarno, spiegando come è stata raggirata insieme alla sorella. “Era da poco passato mezzogiorno – ha raccontato ai carabinieri – quando ho ricevuto una telefonata a casa, un uomo ha detto di essere un suo nipote, mi avvisava che stava aspettando dei libri importanti ma non aveva i soldi per pagarli, se non lo avesse fatto sarebbe stato denunciato”. In soccorso della 94enne, visibilmente preoccupata, è intervenuta sua sorella più giovane che ha continuato a parlare con l’interlocutore il quale le ha chiesto un numero di cellulare per essere rintracciata da un impiegato che l’avrebbe aspettata all’esterno dell’ufficio postale. La donna ha fornito il suo. “Ora scenda di casa – le ha detto il malfattore – vada alla postale, all’esterno troverà un impiegato che le darà il bollettino di pagamento”.