Scafati. Giunta dà via libera a bilancio di previsione

La Giunta del Sindaco Cristoforo Salvati, su proposta dell’Assessore al Bilancio Annunziata Di Lallo, ha approvato questa mattina le delibere n.30 e n.31 per il via libera al bilancio di previsione 2021-23 e al documento unico di programmazione per lo stesso triennio, con relativi allegati. I documenti approvati saranno sottoposti al vaglio del prossimo Consiglio comunale per la successiva deliberazione.

“E’ per me particolare motivo di soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – essere riuscito ad approvare in tempi così stretti il bilancio previsionale, indispensabile per poter dare finalmente impulso alle procedure amministrative per le assunzioni del personale comunale e per la realizzazione del programma elettorale. Abbiamo ereditato una situazione davvero disastrosa, soprattutto sotto il profilo contabile e finanziario, senza considerare la grave carenza di personale con cui facciamo i conti ogni giorno. Elementi che hanno fortemente condizionato finora l’azione di governo, pregiudicando la nostra capacità di dare risposte alle esigenze dei cittadini. Non dimentichiamo, inoltre, l’emergenza sanitaria in corso che ha ulteriormente frenato il lavoro di chi amministra. Nonostante tutto ciò, siamo riusciti nel nostro intento di portare in Giunta un bilancio reale, che, pur rispettando i contenuti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente è sottoposto, ci consentirà di dare finalmente risposte concrete e rapide alla città e di portare avanti i progetti che abbiamo già pianificando e su cui stiamo già lavorando. Ringrazio l’Assessore Di Lallo, la nostra responsabile del settore Finanze e Personale, la dott.ssa Anna Farro, e tutti gli altri responsabili di settore per l’eccellente lavoro di squadra svolto. Un grazie doveroso anche agli altri assessori per il senso di responsabilità e la condivisione”.

“E’ il risultato di un lavoro appassionato e condiviso – ha commentato l’Assessore Di Lallo, con delega al Bilancio – E’ una soddisfazione per me essere riuscita a far sì che il bilancio arrivasse in Giunta per l’approvazione in tempi così stretti, nonostante tutte le criticità di questa difficile fase storia per il Comune di Scafati e per l’intera comunità. Abbiamo predisposto un bilancio in meno di due mesi. Siamo uno dei primi comuni in provincia di Salerno ad esserci riusciti, senza considerare il fatto che paghiamo lo scotto della grave carenza di personale e che le due responsabili dei settori strategici dell’Ente, Finanze e Fiscalità locale, sono arrivate solo negli ultimi due mesi. Avevamo preso un impegno con la città e l’abbiamo mantenuto. Presenteremo il bilancio in Consiglio comunale entro fine mese, per la deliberazione, con l’intenzione di avviare quanto prima le procedure per le assunzioni di personale al Comune e di portare avanti il nostro programma elettorale”.