Angri. Un lutto in città: è venuta a mancare Angela Marciano

Angri. Lutto in città. È venuta a mancare Angela Marciano, già dirigente comunale e molto apprezzata per il suo lavoro

Angri. Lutto in città: è venuta a mancare Angela Marciano

Lutto in città. È venuta a mancare Angela Marciano, già dirigente comunale e molto apprezzata per il suo lavoro. A ricordane la sua proverbiale umanità anche l’ex sindaco Pasquale Mauri che dal suo profilo social ricorda la dirigente impegnata per anni alla guida dei Servizi Sociali.

Il ricordo di Pasquale Mauri

“È una perdita che addolora tutti quelli che hanno conosciuto la dottoressa Marciano e ne hanno apprezzato la grande professionalità e la profonda sensibilità con cui conduceva il suo lavoro. Abbraccio forte i familiari di Angela, e soprattutto i suoi splendidi figli, che tramanderanno quei valori di onestà e impegno che hanno sempre guidato l’azione della cara mamma. Prego – scrive Mauri – affinché ora Angela possa finalmente riabbracciare il suo grande amore, il marito avvocato Ernesto Mauri, che ci ha lasciati un anno fa”.

ReCro