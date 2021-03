Napoli. A scontrarsi, per cause ancora da accertare una Fiat Panda e uno scooter. Perdono la vita due ventenni















Napoli: scontro tra auto e scooter, due morti e un ferito

Incidente stradale ieri notte a Scampia, quartiere nell’area Nord di Napoli. A scontrarsi, per cause ancora da accertare una Fiat Panda e uno scooter. Lo schianto, avvenuto in via Ghisleri è stato molto violento. Sul posto sono giunti carabinieri e ambulanze.

I soccorsi

I feriti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Entrambi i ventenni, che viaggiavano a bordo del ciclomotore, sono deceduti poco dopo l’arrivo, in codice rosso, al noscomio. Lo scooter è andato distrutto e anche la vettura con a bordo una ragazza, anche lei ferita, ha riportato gravi danni. Indagano i carabinieri.

AGI

