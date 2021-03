Pagani. De Prisco annuncia una nuova società partecipata unica

Pagani. De Prisco annuncia la nuova società partecipata unica

Una nuova società partecipata per gestire le attività e i servizi comunali, la Sam, che accorperà le attuali “Pagani Ambiente” e la multiutility “Pagani Servizi”, riducendo di fatto spese ed eventuali sprechi per un’azione più razionale ed efficiente. Ad annunciare la nascita della nuova azienda unica il sindaco Lello De Prisco nel corso dei lavori del consiglio comunale che si sono svolti nella giornata di ieri.

Un progetto già da tempo in cantiere.

Un progetto che in realtà è stato già da tempo messo in cantiere, di cui si stanno occupando tecnici e amministratori locali. Il progetto della Sam Prevede un’unica figura per la gestione dell’ambiente e la manutenzione sul territorio. In aula e è passato anche il bilancio – approvazione del riequilibrio con 16 voti a favore quattro voti contrari. Lo riporta il quotidiano “La Città”.

