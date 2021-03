Pagani. Trovata con 1kg di cocaina, arrestata 38enne

Detenzione illecita di 1 kg di cocaina, arrestata ieri sera a Pagani una 38enne.

I militari della tenenza di Pagani la hanno arrestata in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La una 38enne avrebbe già numerosi precedenti di polizia.

L’operazione

L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio

e di contrasto alle violazioni delle misure ANTI-COVID_19. Intorno alle ore 20:30, una pattuglia impegnata in un posto di controllo lungo la via Nazionale ha segnalato agli altri equipaggi in servizio nell’area

una manovra compiuta da una vettura che, alla vista dei militari in uniforme, aveva svoltato bruscamente imboccando una traversa laterale per eludere un eventuale controllo. L’autovettura é stata bloccata dopo alcuni minuti nei

pressi dello Stadio. I militari hanno identificato la donna e hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di trovare, all’interno dell’abitacolo,

un involucro di cartone accuratamente confezionato contenente 1 kg di

cocaina. La donna si trovava in compagnia di una figlia minorenne,

immediatamente affidata alla famiglia.

Dato il rilevante quantitativo trasportato, le indagini proseguiranno,

nell’ambito della più ampia attività di contrasto al fenomeno dello spaccio

di stupefacenti espletata dalla tenenza di Pagani, per l’individuazione dei

pusher a cui la sostanza era destinata.

La persona arrestata, su disposizione del P.M. di turno della procura della

Repubblica di Nocera Inferiore, è stata trasferita presso la casa

circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

