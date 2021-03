S.Antonio Abate. Attribuiscono furto forme di parmigiano e lo picchiano

Sant'Antonio Abate. Hanno accusato un dipendente della loro società di trasporti di aver asportato 100 forme di parmigiano per oltre 4 tonnellate di prodotti

Gli attribuiscono furto forme di parmigiano e lo picchiano. Tre arresti dei carabinieri a Sant’Antonio Abate

Hanno accusato un dipendente della loro società di trasporti di aver asportato 100 forme di parmigiano per oltre 4 tonnellate di prodotti. Per punirlo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due titolari, insieme a un altro impiegato gli hanno sottratto il cellulare e lo avrebbero poi picchiato, causandogli un trauma cranico, una frattura alla mano e contusioni varie per complessivi 30 giorni di prognosi.

L’irruzione e l’arresto

Il fatto è accaduto a Sant’Antonio Abate, nel Napoletano. I carabinieri della locale caserma sono intervenuti nel piazzale della società e hanno arrestato per lesioni personali e rapina tre persone che sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.

fonte ANSA