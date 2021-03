8 marzo, Michele Strianese: “Dedicato alle guerriere che lottano contro il covid”

Sarà dedicato alle operatrici sanitarie impegnate contro il covid la festa della donna nel salernitano.

«Questo 8 marzo – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese al quotidiano “Il Mattino” – ci deve far riflettere proprio sul ruolo che le donne hanno avuto fin dall’ inizio nella lotta alla pandemia e sul prezzo altissimo che stanno pagando. Per i contagi sul lavoro, 7 su 10 sono donne, e le infermiere sono in testa. Ma la pandemia colpisce le donne anche in altri modi. Molte infatti sono impiegate in lavori poco sicuri o precari e che sono scomparsi o mutati a seguito della crisi. E non solo, i lockdown continui hanno comportato un aumento dei casi di violenze domestiche».