Covid: ospedale Scafati saturo, arrivano i carabinieri. Accertata l’attesa all’esterno di 4 ambulanze, una li’ da 24 ore.

Controllo dei carabinieri all’ospedale “Scarlato” di Scafati (Salerno) dove da giorni si registrano code di ambulanze all’esterno. I militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore – come riportato da alcuni quotidiani e confermato da fonti investigative – al loro arrivo hanno trovato quattro mezzi di soccorso che attendevano con pazienti all’interno. Un equipaggio stava aspettando che si liberasse un posto da circa 24 ore. Gli uomini dell’Arma, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno appurato che l’ospedale non riceveva per saturazione.

Ulteriori accertamenti.

In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per verificare come vengono assegnati gli interventi e se il tutto stia funzionando in maniera corretta. A Scafati negli ultimi giorni si sta vivendo una situazione definita insostenibile dagli stessi operatori sanitari. L’ospedale e’ saturo soprattutto a causa del grave aumento di contagi che ha interessato il territorio dell’Agro Nocerino Sarnese. Soltanto a Scafati i cittadini attualmente positivi sono 1336, una percentuale altissima che sta mandando in tilt la rete ospedaliera.

ANSA

Leggi anche Scafati. COVID. Da settimane ricoverato al Pronto soccorso attende posto letto