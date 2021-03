Castellammare di Stabia morti di Covid i coniugi Carmine e Maddalena.

Famiglie distrutte dal COVID. Ormai i lutti registrati ogni giorno in qualunque parte del paese non fa che aumentare il dolore per non potere piangere nemmeno i propri cari deceduti proprio per la letalità del virus. A perdere la vita in poche ore Carmine e Maddalena, una coppia di coniugi che avevano ricevuto conferma della positività al COVID nei primi giorni di marzo e subito avrebbero avuto criticità. I due coniugi stabiesi che hanno contratto il virus insieme, uniti nel male sono stati sconfitti dal terribile virus a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il lungo elenco delle vittime.

Carmine e Maddalena sono le vittime numero 74 e 75 del Covid-19 in città.

