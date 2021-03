COVID. GORI sospende attività programmate all’interno abitazioni.



Attivo il servizio di videochiamata per effettuare qualsiasi operazione.

A seguito dell’istituzione di una nuova Zona Rossa in Campania, e al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e del proprio personale, GORI comunica la sospensione delle attività programmate che presuppongono l’accesso all’interno delle abitazioni, a esclusione di quelle richieste direttamente dall’utente. Proseguono, invece, gli interventi sul territorio e tutte le operazioni utili e necessarie a garantire la continuità del servizio. Confermata, inoltre, la chiu­sura degli Sportelli al Pubblico fino al superamento di questa nuova fase emergenziale: resta attiva, in sostituzione di questo servizio, la funzione di Sportello Digitale che consente agli utenti di parlare con un operatore di GORI attraverso una semplice videochiamata, pre­notabile dal modulo presente sul sito www.goriacqua.com, che sarà poi effettuata attraverso la piat­taforma digitale TEAMS.

Area clienti.

L’Azienda ricorda, inoltre, che registrandosi all’Area Clienti MyGori del sito www.goriacqua.com, e scaricando l’app MyGori, disponibile per iOS e Android, è possibile effettuare dal proprio dispositivo tutte le operazioni di sportello (nuovi contratti, voltura, rateizzazione, duplicati della bolletta, ecc.). Le medesime operazioni possono essere eseguite anche tramite il Nu­mero Verde commerciale di GORI 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile). Infine, si ricorda che per effettuare il pagamento delle bollette non è necessario spostarsi da casa: oltre che con l’attivazione della domiciliazione su conto corrente, è possibile pagare online, at­traverso l’Area Clienti e l’app MyGORI, oppure utilizzando tutte le altre modalità presenti nella sezione “modalità di pagamento” del sito www.goriacqua.com.

GORI si scusa per eventuali disagi, dovuti unicamente alla volontà di tutelare la sicurezza di tutta la comunità.

