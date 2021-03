COVID. L’onda dei contagi chiude l’agro nocerino sarnese.

L’onda lunga dei contagi ferma l’agro nocerino sarnese, sempre più stretto nella morsa dalle varianti del COVID e di chi ancora non si capacita a rispettare le rigorose consegne della zona rossa, riversandosi per le strade cittadine senza comprovata necessità di mobilità.

Uffici comunali off limits.

Una situazione di stallo che costringe anche le amministrazioni comunali a entrare in una fase di protezione. Chiusi quasi tutti gli uffici degli enti locali o aperti con stretta regolamentazione. Il più colpito resta il centro dell’agro nocerino sarnese: nell’area pentagonale: Scafati, Angri, Sarno, Pagani e Nocera Inferiore il numero dei contagi registra un aumento esponenziale continuo.

Struttura ospedaliera in forte affanno.

In forte affanno anche l’unico ospedale COVID di Scafati diventato un caso nazionale dopo i servizi dei telegiornali nazionali che hanno messo in evidenza, quanto già ampiamente riportato dai media locali, ovvero la constatazione di file di ambulanze in attesa anche per qualche giorno, davanti al pronto soccorso. Una situazione che potrebbe avere ulteriori risvolti con la zona rossa e con l’avvio di massa delle vaccinazioni: si è partiti con i docenti, ora si punta anche agli anziani e alle altre categorie a rischio. Un lockdown necessario.

