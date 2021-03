NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOCARRO. TUTTE LE INFO

Il noleggio a lungo termine di un autocarro omologato N1 è la soluzione di mobilità ideale per le partite iva che cercano veicoli per il trasporto merci necessari per svolgere la propria attività d’impresa ottenendo il massimo dei vantaggi fiscali. Infatti, il principale vantaggio del noleggio a lungo termine autocarro N1 sta nel detrarre al 100% sia i costi di noleggio che di gestione del veicolo.

I vantaggi del noleggio lungo termine di un autocarro sono facilmente riassumibili: costi fissi e pianificati per tutta la durata del contratto; mobilità garantita sia in caso di sinistro che di guasto meccanico; mancata esposizione finanziaria verso banche ed istituti di credito; deduzione del 100% delle spese del contratto di noleggio e dei costi di mobilità sostenuti; mancata preoccupazione della rivendita dell’usato a scadenza contratto.

Il Decreto Legge n. 223/2006 considera autocarri tutti i veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate; codice carrozzeria F0; numero posti a sedere maggiore o uguale a 4; rapporto tra la potenza motore espressa in kW e la portata (P) del veicolo, una volta ottenuta calcolare la differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T) espressa in tonnellate, pari o non superiore a 180.

Il noleggio a lungo termine è per gli imprenditori la scelta migliore, perché permette di godere di un veicolo sempre aggiornato semplificando al massimo la gestione burocratica di quest’ ultimo. Per chi fa tanta strada e in auto ci passa molte ore esistono i veicoli omologati autocarro N1, che godono di enormi vantaggi fiscali.

Il parco veicoli noleggio lungo termine autocarro è molto ricco e comprende svariate tipologie di auto, dall’utilitaria al Suv premium. Scegliendo il noleggio lungo termine autocarro si ottimizzano al meglio le risorse senza rinunciare a nulla, perché, a parte pochi dettagli (l’eventuale paratia divisoria tra i sedili posteriori ed il vano bagagli), i modelli sono uguali in tutto e per tutto ai loro omologhi immatricolati come autovettura.