Salernitano. Badante muore in incendio casa, prima salva due anziani

Badante muore in incendio casa, prima salva due anziani.

Nel giorno della celebrazione della donna una badante muore in un incendio di una casa, ma prima ha salvato due anziani.

E’ una donna bulgara di 57 anni e’ morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un’abitazione di via Padova a Battipaglia nel salernitano. La vittima lavorava come badante alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni.

Il coraggioso gesto.

Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i due anziani ma poi e’ rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo piu’ ad uscire a causa delle fiamme e dei fumi e perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

ANSA

