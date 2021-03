Sarno. Apre il centro vaccinale: pronti i vaccini per i docenti

Apre a Sarno un centro vaccinale che si occuperà della somministrazione per i docenti. L’apertura è prevista per mercoledì.

“Apre mercoledì dalle ore 15 il nostro centro vaccinazioni, sede Scuola Borgo. L’autorizzazione ad utilizzare i locali è arrivata in seguito al sopralluogo effettuato dall’Asl. Il point garantirà un’ importante risposta territoriale, non solo per la città di Sarno. Si inizierà, dunque, mercoledì, e si procederà secondo protocollo e registrazione sulle piattaforme di riferimento. Al point faranno riferimento i docenti che lavorano nelle scuole del nostro territorio, ed i docenti residenti a Sarno che lavorano fuori sede.

La nostra amministrazione si è immediatamente adoperata per avviare una campagna vaccinale che dia un’ampia risposta, coniugando la necessità di tornare alla normalità con l’importanza di fermare il contagio. Ribadisco l’importanza delle norme anti Covid19 per tutti, dunque: utilizzo della mascherina, distanziamento, disinfezione delle mani”