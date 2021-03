Vaccini Campania, De Luca: “Se arrivano ne facciamo 50mila al giorno”

“Lavoriamo per avere forniture di vaccini e mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana. Il nostro obiettivo è concludere questo calvario entro il 2021, se riceviamo le forniture possiamo fare 50.000 vaccinazioni al giorno, che significa un milione e mezzo al mese”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina durante la visita allo stabilimento Hitachi Rail di via Argine a Napoli.

“È una cosa incredibile – incalza De Luca -. Dobbiamo combattere veramente con le unghie e con i denti per affermare semplicemente criteri oggettivi, e cioè un vaccino per ogni abitante. Non mi pare che ci sia molto da discutere. Vediamo se recuperiamo questo divario”, conclude.