16enne si toglie la vita. Era accusato di una rapina a Scafati

Un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato impiccato in un bagno di una comunità di recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane – come riporta “Il Mattino” c’era anche un biglietto nel quale il ragazzo avrebbe preannunciato l’estremo gesto. «Mamma, questo è per te, perdonami. Non è colpa tua, ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare»

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno svolgendo le indagini; sul corpo è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Napoli Nord.

Il giovane era accusato di rapina aggravata in concorso con altri ragazzi, per fatti avvenuti a settembre a Scafati, la rapina di un Iphone.