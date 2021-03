Angri. COVID, muore Giovanni Scarico titolare del supermercato Decò

Angri muore per Covid-19, un imprenditore di successo. Giovanni Scarico titolare del supermercato Decò.

Aveva creato la sua attività con passione e amore. Lui che veniva da Pompei, città nella quale viveva, aveva puntato tutto su Angri ed era riuscito nel suo intento. La sua “creatura” come la chiamano i suoi collaboratori, era diventata in pochi anni, punto di riferimento della zona, per la gestione di onestà e rettitudine e per la gentilezza sua e di tutti i suoi dipendenti.















L’addio dei suoi dipendenti.

Gli stessi che hanno lasciato sulla pagina Facebook un lungo messaggio di commiato al loro “Boss”. “Giovanni Scarico, il vuoto che avete lasciato è incolmabile. La vostra infinita dedizione e il vostro infinito amore verso la famiglia, il lavoro e i vostri collaboratori resteranno per noi un esempio da seguire. Noi tutti faremo tesoro e custodiremo gelosamente i vostri preziosi insegnamenti; resterete per sempre il nostro faro, la stella più lucente che continuerà a indicarci e illuminarci la strada nelle nostre scelte. Buon viaggio boss”.











L’emozione per la morte.

Enorme l’emozione che in queste ore viaggia sui social, messaggi di cordoglio, per la dipartita di un marito e padre esemplare, che aveva fatto della sua attività un motivo di vita. Vita che gli è stata tolta da questo mostro invisibile. Un ricordo arriva anche da Gerardo De Martino, titolare del ristorante e pizzeria Don Cilà: “Un uomo buono, disponibile e sempre attento con tutti, una brava persona. Alle 14:30, di oggi 9 marzo, la salma passerà davanti al supermercato per l’ultimo saluto alla sua orgogliosa “creatura”.

Aldo Severino

