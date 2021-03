Covid, oggi riunione del Cts su nuove misure. Ipotesi zona rossa in tutta Italia

E’ fissata per oggi alle 9 una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico per fare il punto della situazione e valutare eventuali nuove misure restrittive in seguito all’ aumento dei contagi legato alla diffusione delle varianti di Covid-19.

Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in lockdown. Altra ipotesi, per consentire l’accelerazione della campagna vaccinale, una super zona rossa in tutta Italia per tre o quattro settimane, con i fine settimana in lockdown e coprifuoco anticipati, pochissime eccezioni alla mobilità se non per la spesa o urgenze.