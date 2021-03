Pompei. Robetti: “Trasparenza sul piano vaccinale”

E’ partita in data di oggi un’interrogazione urgente a risposta scritta da parte del consigliere comunale di minoranza Alberto Robetti (F.I.) diretta al sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e all’assessore alla sanità Andreina Esposito.

Tende a fare trasparenza sul piano di somministrazione dei vaccini che appare di urgente esecuzione a causa della criticità dell’emergenza epidemiologica che ha fatto tornare la Campania in zona rossa a partire dall’8 marzo. Per questo motivo Robetti chiede di sapere i numeri sui vaccini somministrati a Pompei nell’ambito del distretto sanitario di competenza all’interno dell’Azienda sanitaria Napoli 3. Robetti chiede inoltre il numero dei vaccini che è stato assegnato all’Azienda sanitaria e il piano di ripartizione provvisorio tra i vari Comuni che nhe fanno parte. Chiede inoltre di sapere quando entrerà in funzione il centro vaccinale predisposto in piazza falcone e Borsellino e non ancora operativo e quale il piano vaccinale predisposto per suddetto centro di vaccinazione.

Alle pressanti richieste dei pompeiani sui vaccini gli amministratori di Pompei hanno risposto fino ad oggi che la somministrazione dei vaccini è di competenza della sanità locale. Informazione che risponde alla verità ma è altrettanto vero che il sindaco e gli altri politici hanno ricevuto il mandato di rappresentanza dei cittadini non solo per gestire le loro finanze, decidere il futuro urbanistico di Pompei e provvedere ai servizi e alla manutenzione di strade ed edifici pubblici ma soprattutto per tutelare la loro salute. Funzione per cui non a caso la legge assegna ai sindaci dei comuni la massima responsabilità. Inoltre dal momento che sentiamo il Governatore della Campania lamentarsi ogni giorno della penalizzazione subita dalla Regione Campania riguardo al riparto nazionale appare una legittima iniziativa dei pompeiani (tutelata fino ad oggi dal solo Robetti) esercitare il loro controllo democratico sul piano di somministrazione dei vaccini.