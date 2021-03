Scafati. Le immagini dei mezzi di soccorso in fila, alcuni anche per due giorni consecutivi, hanno fatto il giro dei media non solo locali

Scafati. Fare luce sulle file di ambulanze al COVID hospital.

Al momento non ci sono indagati, ma le indagini condotte dai carabinieri della locale tenenza potrebbero riservare colpi di scena già nei prossimi giorni. I militari vogliono capire cosa certamente si è inceppato, o non ha funzionato e continua a non funzionare nella gestione degli arrivi delle ambulanze al pronto soccorso del Covid Hospital Scarlato di Scafati.

Le immagini denuncia al COVID hospital.

Le immagini dei mezzi di soccorso in fila, alcuni anche per due giorni consecutivi, hanno fatto il giro dei media non solo locali. Da un lato il dato oggettivo di una paurosa escalation dei contagi, dall’altra però una falla nei sistema predisposto dalla rete sanitaria regionale. Se a Scafati non c’è posto, perché si tiene ferma una ambulanza con paziente, spesso anche in condizioni critiche, per ore e ore, piuttosto che cercare disponibilità in altre strutture? Ammesso che tale disponibilità sia reale, e non limitata ad un numero fornito quotidianamente dall’unità di crisi regionale. Certo è che le ultime settimane stanno restituendo un palese controsenso tra ciò che accade a Scafati e ciò che risulta dai bollettini regionali.

La rabbia degli incolpevoli operatori sanitari.

C’è rabbia, sia tra gli operatori del 118, che quelli del nosocomio scafatese, entrambi chiamati a gestire criticità non dipendenti dal loro operato, che pure resta intenso e professionale. Solidarietà agli operatori dal sindaco Cristoforo Salvati “che da oltre un anno stanno fronteggiando con coraggio, professionalità e grande spirito di abnegazione l’emergenza sanitaria da Coronavirus, rappresentando un motivo di orgoglio per l’intera comunità scafatese”. Secondo il primo cittadino “le responsabilità sono da ricercare, sicuramente, altrove”. Ed è ciò che stanno verificando i carabinieri, scrutando protocolli, normative e piani aziendali sanitari.

La denuncia di Michele Russo: esiste un “problema Scafati”.

“E’ oramai innegabile che esista un “problema Scafati” – così Michele Russo, dalla minoranza – Negli ultimi 8 giorni a fronte di 20.163 test positivi in tutta la Campania ben 400 sono stati registrati a Scafati, mentre, tanto per fare dei paragoni semplici, a Salerno ci si è attestati a quota 339 ed a Nocera Inferiore a 187. Rapportando il tutto alla popolazione residente a Scafati abbiamo un tasso di incidenza più che doppio rispetto alla media regionale, pari a tre volte quello di Salerno e doppio rispetto a Nocera Inferiore. Non si può far finta di niente”. Secondo Russo “E’ necessario controllare che i positivi ed i loro contatti stretti non circolino, innanzitutto. Occorre, inoltre, uno sforzo di tracciamento per delimitare eventuali focolai”.

Il silenzio dell’azienda sanitaria.

Scrive alla Procura della Repubblica e al Governatore De Luca, il consigliere di maggioranza Nicola Cascone. “Dagli uffici delle direzioni nessuna nota è stata diffusa o a quanto pare nessuna procedura eccezionale è stata attivata. Chiedo, pertanto, di fornire spiegazioni concrete relativamente alla questione di Scafati e l’immediata attivazione di procedure a salvaguardia di un diritto costituzionalmente garantito”.

