Scafati. La città piange la morte di Antonio Sabatino, storico edicolante del chiosco di Via Martiri D’Ungheria deceduto per cause naturali

Scafati. Lutto: la città piange l’edicolante Antonio Sabatino

La città piange la morte di Antonio Sabatino, il 60enne, storico edicolante del chiosco di Via Martiri D’Ungheria deceduto per cause naturali nelle scorse ore. La notizia del suo decesso è stata annunciata con un necrologio davanti alla serranda della sua edicola.

Il ricordo della sua comunità.

Ricordato anche sui social per la sua innata simpatia Antonio era una vera e propria istituzione in città. Ritenuto da tanti una persona a modo, garbata, gentile e sensibile, doti umane messe in evidenza nei vari commenti sui social. Antonio Sabatino è stato l’edicolante e testimone di tante generazioni che sono crescite con le sue figurine e le sue riviste.