A Sarno apre il Centro Vaccini. Intervista al vice sindaco Robustelli

Centro vaccinale a Sarno, al via i vaccini per circa tremila docenti. Apre oggi, alle 15, il point che garantirà un’importante risposta territoriale, non solo per la città dei Sarrasti, ma anche per San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno.

L’ autorizzazione ad utilizzare i locali della scuola «Borgo», a pochi passi dal distretto sanitario cittadino, è arrivata in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Asl. S’inizierà oggi, e si procederà secondo protocollo e registrazione sulle piattaforme di riferimento, attraverso 70 inoculazioni al giorno.

L’Intervista Video

Un passo decisivo in una fase molto critica per l’Agro determinata da un aumento dei contagi nelle ultime settimane. A spiegarlo è il vice sindaco ed assessore alla Protezione Civile, Roberto Robustelli.