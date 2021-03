Addio a don Gennaro, il Covid uccide anche il rettore dell’Avvocatella

Non ce l’ha fatta Don Gennaro Lo Schiavo, Rettore del Santuario dell’Avvocatella Colpito dal Covid, le sue condizioni sono peggiorate fino al triste e doloroso epilogo.

IL MESSAGGIO DAL SANTUARIO

Sembra impossibile, forse anche irreale…ma voi non ci siete più Don Gennaro. Avremmo voluto riabbracciarvi, sentire ancora il vostro calore di padre riempire le nostre vite vuote, ascoltare le vostre parole di salvezza che davano forza alle nostre anime nei momenti di solitudine e sofferenza

Vi vogliamo ringraziare per tutto quello che avete fatto per ciascuna anima che ha avuto la possibilità di conoscervi, GRAZIE per aver fatto splendere il Santuario dell’Avvocatella del profumo dell’adorazione e preghiera, GRAZIE per la devozione che avete infuso nei nostri cuori alla bella Mamma Avvocata, GRAZIE per averci sempre accolti con il vostro cuore prima ancora che con le vostre braccia, GRAZIE per averci amati così come siamo quando il mondo ci chiedeva di essere qualcos’altro, GRAZIE per aver scelto di essere il nostro papà qui sulla terra… Ma questo non è un addio. Da oggi in avanti voi sarete accanto a ognuno di noi, con la corona del Santo Rosario e intercederete per noi presso il trono della Vergine Maria. Voi ci accompagnerete nel lavoro, negli studi, nelle adorazioni, nelle preghiere, nelle Sante Messe, ovunque noi andremo.

Voi Don Gennaro sarete con noi, vicino, molto più di prima…

Noi guarderemo il Cielo per cercare sempre quell’azzurro dei vostri occhi e aspetteremo che da lì su ci ripetiate come avete sempre fatto: “CORAGGIO, NULLA È PERDUTO!” Vi amiamo Don Gennaro e ci mancate già!