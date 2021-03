Angri. Truffa dello specchietto, fenomeno in aumento.

Truffa dello specchietto. Da qualche mese molti cittadini stanno denunciando, soprattutto a mezzo social, la presenza di alcuni soggetti sospetti con auto di grossa cilindrata pronti a fare scattare la truffa dello specchietto ai danni d’ignari automobilisti. La gran parte delle tentate truffe non va a buon fine, ma il fenomeno sembra dilagare soprattutto nelle principali strade del centro cittadino.















Anche l’ex consigliere comunale Lato vittima della tentata truffa.

Ultimo a essere finito, per puro caso, nelle mire dei malintenzionati, è stato l’ex consigliere comunale Eugenio Lato vittima del tentato raggiro. Lato ha denunciato il fatto a mezzo social: “Hanno provato a farmi la cosiddetta “truffa dello specchietto”, in via Papa Giovanni XXIII, li ho invitati a farsi firmare il CID e a seguirmi in caserma per prenderne copia, ma si sono dileguati senza mai raggiungermi al comando. Purtroppo non sono riuscito a prendere la targa, ma se vedete una Mercedes nera con alla guida un ragazzo col cappellino bianco e una tuta rossa e a fianco uno con una maglia nera con scritta “Guru”, chiamate subito chi di dovere”. Un fenomeno sempre più frequente in città.

Aldo Severino

