COVID. Agro nocerino sarnese la curva del contagio non cala

La curva del contagio Covid 19 non cala. Nell’Agro nocerino sarnese il riscontro dei nuovi casi positivi si fa sempre più critico

COVID. Nell’agro nocerino sarnese la curva del contagio non cala.

La curva del contagio Covid 19 non cala. In particolare nell’area nord della provincia di Salerno e nell’Agro nocerino il riscontro dei nuovi casi positivi si fa sempre più critico mandando in difficoltà anche le poche strutture ospedaliere della zona.

Preoccupa la curva dei contagi a Pagani.

La città che maggiormente preoccupa per la comunicazione di nuovi positivi è certamente Pagani che registra il maggior incremento di contagi giornalieri, sono 57 tra i quali anche il primo cittadino De Prisco.

Il bollettino dei contagi.

Cresce la curva dei contagi anche nella città capoluogo dell’agro: Nocera Inferiore che conta 30 casi, 28 sono quelli a Scafati, 21 ad Angri, Sarno 17, 14 a Nocera Superiore, 12 a San Marzano sul Sarno. Sant’Egidio del Monte Albino ne conta 10, 7 Castel San Giorgio, 6 San Valentino Torio, 4 Roccapiemonte, 3 a Siano. Nessun nuovo positivo viene registrato nei centri più piccoli, ovvero quelli di Corbara e Bracigliano. 16 casi rilevati a Cava de’ Tirreni. Salerno registra 28 casi.

Leggi anche Covid: Campania, 2.709 nuovi casi e 45 vittime