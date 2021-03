COVID. Angri in lutto piange la morte di Peppe D’Antuono

Angri in lutto piange la morte di Peppe D’Antuono.

A distanza di pochi giorni dalla morte dell’alta funzionaria dottoressa Marciano, un altro lutto colpisce il comune di Angri. Giuseppe D’Antuono, per anni dirigente del settore economico finanziario del comune doriano, si è spento nell’ospedale di Scafati. D’Antuono ha legato il suo nome anche alla locale squadra di calcio grigio – rossa dell’Angri.

Un triste elenco di lutti.

Il nome di Giuseppe D’Antuono si aggiunge alla triste lista delle persone decedute in questo periodo per effetto della pandemia; il mostro invisibile che sta mietendo vittime portando il numero dei decessi in Italia sulla soglia di 100.000 e 4500 in Campania . Ad Angri, ma un po’ in tutto l’Agro nocerino sarnese, l’attenzione è altissima, anche qui infatti si contano molte vittime per via del Covid-19. Il sindaco Cosimo Ferraioli in una recente intervista, a proposito del numero dei morti, ha sottolineato che è tenuto a comunicare il decesso solo dopo aver ricevuto documentazione ufficiale da parte dell’ASL competente.

Il ricordo di “Peppe”.

Intanto molti messaggi di cordoglio sui social stanno ricordando la figura di “Peppe” D’Antuono per anni legato anche al calcio ad Angri. Era oltre che un accanito tifoso anche un grande sostenitore dei colori grigio – rossi. Una figura di riferimento anche per il mondo dell’associazionismo, per anni tanti eventi sono passati sotto la sua lente economica finanziaria senza mai creare dissapori. Un altro pezzo della storia angrese che se ne va.

Aldo Severino