COVID porta via anche la giornalista Valeria D’Esposito.

Tremenda questa terza ondata del COVID, ancora più letale di un anno fa. Non risparmia nessuno e miete vittime a tutte le età. L’ultima vittima è la giornalista campana Valeria D’Esposito ad appena 49 anni, compiuti lo scorso 15 febbraio, dopo qualche settimana aveva contratto il Coronavirus. Le complicanze dovute al Covid non le hanno concesso scampo di sopravvivenza.

La sua testimonianza.

“Mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene. È stato davvero un attimo: ero al PC, tranquilla a scrivere e a bere il mio tè, e in un secondo ho sentito le forze venire meno, mentre la gola iniziava a bruciare e la testa a pulsare di dolore” scrive, poi due desideri: «Le mie priorità future? Due cose che già avevo nel cuore: avere massima cura di me stessa e riprendere a viaggiare». Desideri che Valeria non è riuscita a esaudire, la morte purtroppo ha prevalso.

