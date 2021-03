Furto ai magazzini della Croce Rossa, carabinieri trovano refurtiva

I Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno ritrovato la refurtiva portata via, pochi giorni fa, da un magazzino della Croce Rossa di Agropoli, riconsegnandola ai proprietari. I militari hanno denunciato per ricettazione chi deteneva gli oggetti.

Cerchietti, fermagli per capelli, giochi

per bambini e numerosi altri beni donati alla Croce Rossa per essere destinati a chi ne avesse necessità erano finiti nelle mani di un noto pregiudicato locale, già denunciato più volte, che stava tentando di venderli.

I Carabinieri, grazie alla segnalazione del Presidente, Giovanna Infante, sono tempestivamente intervenuti riuscendo a

identificare la persona che era in possesso degli oggetti e assicurando la restituzione di quanto sottratto

alla Croce Rossa.

Per quanto riguarda il furto, sono in corso accertamenti investigativi

da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto rilievi tecnici e sopralluogo sulla scena del delitto grazie all’intervento del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli.