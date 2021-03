Maltempo: allagamenti tra Angri, Scafati e San Marzano

Le piogge di queste ore hanno nuovamente creato disagi e allagamenti nella zona di Via Orta Longa tra Scafati, Angri e San Marzano

Maltempo: ancora allagamenti tra Angri, Scafati e San Marzano.

Le piogge di queste ore hanno nuovamente creato disagi e allagamenti nella zona di Via Orta Longa tra Scafati, Angri e San Marzano Sul Sarno.

Scafati sotto l’acqua.

Allagamenti consistenti anche nel centro cittadino di Scafati dove la piena ha invaso il tratto stradale cittadino nei pressi di Via Roma.

San Marzano allagato il centro cittadino.

La sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo ha segnalato “la rottura dell’argine in sinistra idraulica dell’Alveo Nocerino in via Gramsci con seri allagamenti nelle vie del centro”.

ReCro

Guarda anche VIDEO – S.Marzano. Allagamenti: verso l’abbattimento del Ponte Marconi