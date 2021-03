Oggi riunione di Giunta a Palazzo de Fusco nonostante il Coronavirus

Oggi è stata tenuta una regolare riunione di giunta amministrativa a Pompei. E’ stata presieduta dalla vicesindaco in carica Andreina Esposito. Erano presenti l’assessora Raffaella de Martino, l’assessore Vincenzo Mazzetti, l’assessore Michele Troianiello.

Sono state assunte delibere all’unanimità riguardanti l’incarico ad un avvocato per un contenzioso legale e la linea da seguire riguardo al riconoscimento di un presunto debito. La presenza di tre componenti di giunta e del vicesindaco (che ha presieduto la riunione con funzioni di sindaco) ha reso valida a tutti gli effetti la giunta e gli atti che sono stati deliberati. L’assenza del primo cittadino Carmine Lo Sapio (a cui vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti i pompeiani) e dell’assessore Ciro Cascone, contagiati da Covid-19, non hanno impedito la macchina amministrativa di proseguire il suo percorso. “Ognuno di noi è autonomo nello svolgimento del suo compito”.

Ha spiegato l’assessore alle politiche sociali, verde pubblico, protezione civile e attuazione del programma che, come viene commentato ogni giorno sui social sta portando avanti il restyling completo del verde pubblico a Pompei. “Ci sono automatismi negli incarichi e un programma politico che ci consente di proseguire sul nostro percorso anche nell’assenza del primo cittadino e di un collega assessore”. Ha spiegato Vincenzo Mazzetti che ha tenuto a tranquillizzare la cittadinanza che anche se in questi giorni si sono registrate assenze importanti al Comune di Pompei (causa covid-19) la macchina non si ferma.