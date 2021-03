Pagani. Covid, ulteriori misure restrittive

Covid, a Pagani scattano nuove misure restrittive per far fronte alla nuova ondata di contagi. Di seguito la nota con la quale il presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino illustra le decisioni assunte in conferenza dei capigruppo.

Al Sindaco

Avv.Raffaele Maria De Prisco

Oggetto: Ulteriori misure restrittive da adottare problematica Covid 19 – Risultanze Conferenza dei Capigruppo Consiliari

Con la presente, facendo seguito alla seduta di Conferenza dei Capigruppo Consiliari estesa a tutti i Consiglieri Comunali, alla Giunta ed al Sindaco tenutasi nella giornata di ieri in videoconferenza si comunicano le risultanze della stessa.

Dopo aver ascoltato il Sindaco, il quale ha fatto il punto della situazione in merito all’andamento dei contagi e dopo aver analizzato insieme a tutti i partecipanti alla suddetta videoconferenza, l’andamento dei primi giorni in “Zona Rossa”, si è convenuti all’unanimità di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale di sottoporre all’attenzione del Sindaco le seguenti richieste:

Chiarimento e successiva attuazione in merito alla chiusura ludoteche così come previsto da DPCM nazionale;

Chiusura anticipata alle ore 19 ,escluse le farmacie e parafarmacie, di tutti gli esercizi commerciali consentendo l’asporto ove consentito dall’ultimo DPCM nazionale ed Ordinanze Regionali vigenti in materia;

Chiusura parcheggio di Via Pittoni (Centro Polivalente) consentendo l’apertura solo nel momento in cui partirà il piano vaccinale presso il Multisala La Fenice;

Igienizzazione e sanificazione di tutte le strade comunali, precisando e ricordando che il Sindaco ci ha notiziato che aveva già provveduto ad attivare nei giorni scorsi la società che si occupa del servizio di igiene urbana sul territorio comunale;

Chiedere nuovamente, in quanto nel mese di Gennaio si era già provveduto a farlo così come ci è stato rappresentato dall’assessore alla Sicurezza, sia a Poste Italiane e sia agli Istituti Bancari presenti sul territorio comunale ad attivarsi al fine di controllare e disciplinare l’accesso ai loro uffici, onde evitare assembramenti;

Chiusura anticipata alle ore 13 del Cimitero.

Inoltre si comunica che nelle prossime ore si provvederà a sottoporre all’attenzione di S.E. Il Prefetto, a supporto di quanto già richiesto dal Sindaco nei giorni scorsi, la richiesta di incrementare in modo tangibile la presenza di militari e forze dell’ordine in città a firma dello scrivente e di tutti i gruppi consiliari.

Tale richiesta viene trasmessa dallo scrivente in qualità di Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

Pagani (Sa), 10/03/2021 Il Presidente del Consiglio Comunale

f.to Ing.Gerardo Palladino