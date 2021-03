Pagani. Giovedì la derattizzazione

È programmata per giovedì 11 marzo 2021 la derattizzazione lungo molte strade del Comune di Pagani. Qui di seguito le strade segnalate per la giornata di domani, a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute: C.so Ettore Padovano, via Matteotti, viale Trieste, via San Francesco, via Giovanni Amendola, via Campitelli, Via Astarita, via De Rosa, Via Piave, via Farina, via Verdi, via Barbazzano, via Perone, via Marrazzo, via Malet, vicoletto Striano, via Perone, via Striano, via Carmine, via Caduti di Superga, via Ammaturo, via Cesarano, via Risorgimento, Traversa Amendola, via Guerritore, via Niglio, via De Gasperi, via Romana, via Sant Erasmo, via Fusco, via Olivella, via Madonna di Fatima, via Guido Tramontano, via Carlo Tramontano, via Torre, via Tortora, via Filettine (P.co Arancio), via San Rocco, Traversa San Rocco, via Corallo.

“Si sottolinea che l’operazione di derattizzazione avrà cadenza mensile e coinvolgerà tutte le strade del comune di Pagani”, spiega l’Assessore Giuseppe Campitiello