Roccapiemonte. Parcheggio interrato, arriva la videosorveglianza

“Sono state attivate oggi le telecamere di videosorveglianza in una delle aree nevralgiche di Roccapiemonte: presso il parcheggio interrato di Piazza Zanardelli. Nei prossimi giorni verranno posizionate anche in un’altra zona molto frequentata (ovviamente non in questo periodo di pandemia, ndr), ed oggetto nel recente passato di alcuni atti vandalici, cioè presso il campetto sportivo di via Franco Biagio intitolato alla memoria di Christian Campanile”. Lo rende noto il sindaco Carmine Pagano.

“I dispositivi sono stati acquistati grazie ad una donazione effettuata dall’Assessore Roberto Fabbricatore, delegato alla Protezione Civile, Commercio, Puc e Sport & Spettacolo – prosegue la nota -. Il parcheggio interrato inoltre è stato oggetto di un nuovo intervento di sanificazione e pulizia generale ad opera dei volontari della Protezione Civile di Roccapiemonte che effettua periodicamente questo tipo di lavori. La presenza delle telecamere, le cui immagini saranno raccolte e visibili presso il Comando della Polizia Municipale, garantirà una maggiore sicurezza ai cittadini”.

“Siamo convinti che siano gli atteggiamenti corretti dei cittadini a determinare la crescita di un paese, ma per prevenire episodi spiacevoli è giusto utilizzare anche le telecamere che speriamo possano fungere anche da deterrente per i malintenzionati” hanno detto il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore