S.Marzano. Allagamenti: Iaquinandi serve “stato di calamità”.

Allagamenti. Il consigliere provinciale e vicesindaco di San Marzano sul Sarno Marco Iaquinandi: “Chiediamo lo stato di calamità, siamo uniti con tutte le forze politiche e sociali per evidenziare la negligenza e i ritardi degli enti competenti”.

Bisogna fare presto. L’appello alla Regione Campania.

Stato di calamità e appello alla Regione: “Fate Presto”. Hanno vissuto ore di paura e angoscia i cittadini di San Marzano sul Sarno per gli allagamenti fino al centro cittadino a seguito della rottura degli argini in più punti dell’Alveo Comune e conseguente straripamento anche del Rio Sguazzatorio. Incessante la presenza sul posto degli amministratori comunali che aldilà delle posizioni in consiglio condividono impotenti il grido di dolore di famiglie e imprese della cittadina dell’Agro, nella morsa d’incessanti allagamenti e danni ingenti a colture e abitazioni.

Le parole di Iaquinandi.

“Abbiamo fatto ciò che potevamo, mettendo in campo tutte le nostre poche forze per arginare un fenomeno che stavolta ha ancor di più messo allo stremo la nostra cittadinanza – dichiara il vicesindaco Marco Iaquinandi – Siamo stanchi, non possiamo agire perché le competenze sui canali con la mitigazione del rischio idraulico sono della Regione. E malgrado le rassicurazioni non vengono ancora eseguiti i lavori promessi di messa in sicurezza del territorio con tutte le azioni necessarie. E’ un grido di dolore il nostro, che va oltre ogni polemica ma con l’obiettivo che gli enti competenti non indugino più”. ( nella foto il vicesindaco Marco Iaquinandi e le consigliere comunali di opposizione Colomba Farina e Margherita Oliva).

Leggi anche Maltempo: allagamenti tra Angri, Scafati e San Marzano