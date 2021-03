Covid – 19.Dispersione scolastica, disagio sociale.

Dati allarmanti

I dati sono sempre più allarmanti, accentuati ancor di più dall’attuale pandemia di Covid-19.

Come sottolinea l’assessore, la dispersione scolastica è una problematica molto importante, di rilevanza sociale, che deve essere contrastata da tutti coloro che hanno un ruolo attivo nella crescita dei ragazzi.

Un lavoro di gruppo.

Con il capo-settore dott. Toscano e gli operatori del settore, assistenti sociali del Comune di Angri, abbiamo discusso – spiega D’Aniello- delle segnalazioni che ci arrivano dalle scuole di studenti che non si collegano per la DAD, e del pericolo maggiore che si possa innestare, cioè un circolo vizioso tra nuove povertà e disuguaglianze educative, tenendo conto di quanto sia drammatica la situazione di partenza con la quale dobbiamo confrontarci.Chi ha a cuore il benessere dei minori ha necessita di interrogarsi, su quale possa essere l’equilibrio tra il diritto all’ istruzione e quello alla salute pubblica, tenendo conto anche dell’articolo 3 della costituzione, che prevede la rimozione degli ostacoli e la dignità sociale per tutti.

Nessuno deve restare indietro.

“Come Assessorato del comune di Angri, stiamo cercando di compiere alcuni passi per non lasciare indietro nessuno.

Nelle nostre intenzioni – ha sottolineato l’Assessore Maria D’Aniello – è presente la volontà di pianificare attività ed interventi che possano migliorare il welfare di comunità. Una comunità che collabora per creare le condizioni di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle famiglie.

In brevissimo tempo contiamo di attivare interventi di supporto alle famiglie in difficoltà, con attività educative incentrate sul superamento dei disagi scolastici, sociali e culturali. Siamo disposti e pronti ad ascoltare e accogliere suggerimenti su come intervenire da parte di tutti gli stakeholder coinvolti (esperti, docenti, dirigenti scolastici e associazioni).

Il bisogno delle famiglie.

Le nostre famiglie hanno un forte bisogno di consigli, di presenze, di accoglienza, di essere ascoltate, ma anche e soprattutto di interventi concreti.

La pandemia – conclude l’assessore – ci ha ricordato che la famiglia è la prima agenzia educativa, ed è sulle famiglie che dobbiamo lavorare”.

Aldo Severino