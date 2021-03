Nocera Inferiore. Misure anti-covid nelle sedi giudiziarie. La nota del Sindaco

“Il sindaco Manlio Torquato, quale massima autorità sanitaria locale, ha chiesto al Dott. A.S. Robustella, Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, una ulteriore verifica ed il controllo del rispetto delle già disposte misure anti-covid nelle sedi giudiziarie; in particolare per quanto riguarda le sedi dei Giudici di Pace e dei contenziosi civili e lavoristici. Ciò in ragione delle ripetute quanto informali sollecitazioni in tal senso pervenute al Sindaco da parte di alcuni avvocati”. Lo si legge in una nota diramata dal Comune.

“L’incremento dei contagi, registrato negli ultimi giorni, ci impone il rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione del contagio e all’ adozione delle opportune pratiche di sicurezza, considerato che la struttura comprensoriale giudiziaria, accoglie utenti e personale giudiziario proveniente da più parti. Ma sono anche consapevole dell’ assoluto scrupolo con il quale il Presidente del Tribunale ha operato ed opera”- ha concluso il Sindaco.