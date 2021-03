Nocera Superiore, delibera Medaglia Valor Civile per Giulia Muscariello

La 18enne di Cava de' Tirreni, nell'incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio a Nocera Superiore, perse una gamba per salvare la vita alla sua amica.

A Nocera Superiore, deliberato in Giunta il riconoscimento della Medaglia al Valor Civile per Giulia Muscariello, la 18enne di Cava de’ Tirreni che, nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio a Nocera Superiore, perse una gamba per salvare la vita alla sua amica. Lo annuncia il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

L’atto deliberativo n.103 arriva a distanza di qualche ora da un altro, prestigioso riconoscimento concesso alla giovane cavese, nominata Alfiere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per il coraggio e l’altruismo mostrati nel momento drammatico in cui è stata investita da un’automobile fuori controllo”.

