Pagani. Covid, lettera al Prefetto: “Maggiori controlli”

Dal Comune di Pagani è partita la richiesta di maggiori forze dell’ordine sul territorio comunale. La richiesta è stata sottoscritta dal presidente del Consiglio comunale paganese, Gerardo Palladino, e indirizzata a S.E. Il Prefetto, a nome di tutti i gruppi consiliari paganesi.

Di seguito il testo del documento indirizzato al Prefetto

Oggetto: Problematica Covid 19 – Richiesta presenza forze dell’ordine

Con la presente, considerata la delicata e complicata situazione epidemiologica che sta attanagliando in particolar modo in questo periodo la nostra Nazione e vista la collocazione in “Zona Rossa” della nostra Regione, il Consiglio Comunale di Pagani chiede alla S.V. l’invio di un cospicuo numero di Militari e/o Forze dell’ordine più in generale sul territorio rappresentato.

Tale richiesta oltre a fare seguito alla nota inviata nei giorni scorsi dal Sindaco, scaturisce dall’esigenza di assicurare un reale e maggiore controllo dell’intero territorio comunale, teso al contenimento della diffusione del Covid 19 e delle sue varianti, oltre alla garanzia del rispetto dei DPCM Nazionali, delle Ordinanze Regionali e Comunali.

Si precisa che una maggiore presenza in termini numerici delle Forze Armate in questo particolare periodo si ritiene molto importante, in quanto si riuscirebbe a fornire un supporto preziosissimo sia alle esigue unità operative attualmente in forza alla Polizia Locale e sia alle Forze dell’ordine già presenti sul territorio comunale quotidianamente già impegnate in modo costante per garantire la sicurezza dell’intera collettività.

Fiduciosi in un favorevole accoglimento da parte della S.V. l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Tale richiesta viene trasmessa dallo scrivente in qualità di Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari paganesi.

Pagani (Sa), 11/03/2021 Il Presidente del Consiglio Comunale