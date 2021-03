Pompei. L’ opposizione firma per la collaborazione amministrativa

I sei consiglieri comunali eletti in minoranza nel raggruppamento politico capeggiato da Domenico Di Casola hanno diffuso un documento politico hanno firmato un documento di “vicinanza e collaborazione amministrativa a tutte le forze cittadine” per aiutare la comunità pompeiana a superare il periodo delicato per l’ulteriore ondata di Covid-19 rafforzata dalle cosiddette “varianti” che lo rendono più insidioso. Ora che le massime cariche istituzionali di Pompei (sindaco e presidente del consiglio comunale) risultano contagiati dal Covid -19 Domenico di Casola, Salvatore Caccuri, Angelo Calabrese, Mario Estatico, Raffaele Marra e Alberto Robetti assicurano con la loro firma ad un documento politico. “Non faremo mancare la nostra vicinanza e collaborazione all’Amministrazione e a tutte le istituzioni cittadine, in questo momento doloroso per la città. ”Tutte le forze politiche, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, devono stare dalla stessa parte, prendersi per mano ed essere più forti, perché solo insieme possiamo vincere la sfida che abbiamo davanti. Quanto riportato assume un sentimento nobile ma allo stesso tempo bisogna ricordare che da tempo è partito un collaborazionismo sotterraneo e strisciante tra alcuni componenti della minoranza nei riguardi della maggioranza amministrativa.