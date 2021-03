Pompei. Robetti: la minoranza è compatta e fedele al mandato elettorale

“La minoranza è compatta e fedele al mandato politico ricevuto dagli elettori”. Parola di Alberto Robetti esponente di spicco della minoranza in quanto ex presidente del consiglio comunale durante l’amministrazione Uliano. La sua reazione, peraltro condivisa da Di Casola, nasce come reazione spontanea contro voci insistenti di consociativismo politico che viaggiano nei corridoi di Palazzo de Fusco a cui abbiamo dato corpo. Data la forza e la persistenza le abbiamo rese pubbliche accettando di buon grado legittime smentite anche perché il distanziamento sociale imposto dal Coronavirus e l’impossibilità di chiarirne la fondatezza in manifestazioni pubbliche (quali per esempio le Commissioni comunali) in cui (come cittadini) veniamo arbitrariamente esclusi, non ci consentono di approfondirne la fondatezza, anche se abbiamo in contribuito alla chiarezza (e alla trasparenza) con interviste ai protagonisti diretti. In ogni caso la questione posta e smentita categoricamente da Robetti (e da DFi Casola) non può fare che piacere a tutti perché è importante in democrazia mantenere le distinzioni di ruolo (tra maggioranza e opposizione) ai fini della correttezza e legalità, specialmente in periodi così delicati per la democrazia amministrativa come quelli che stiamo vivendo a Pompei