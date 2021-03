VIDEO – Angri. COVID: punto vaccinale. In estate tutti vaccinati?

Angri. COVID: parte il punto vaccinale. In estate tutti vaccinati?

Da oggi è operativo il punto vaccinale sul territorio comunale collocato in “Fondo Rosa Rosa”, alle spalle della sede del distretto sanitario di via dei Goti. Questa mattina con l’arrivo della scorta di vaccini Astra Zeneca si è dato il via alla campagna di vaccinazione per i residenti della città.

Al via la massiccia campagna d’inoculazione.

Il programma redatto dagli organi sanitari prevede l’inoculazione del vaccino alle categorie previste dalle normative nazionali e successivamente si procederà a vaccinare tutti gli abitanti.





















La promessa del direttore sanitario.

“Nell’arco di dieci giorni procederemo a somministrare il vaccino a tutto gli insegnanti angresi che hanno fatto richiesta – precisa il direttore responsabile del distretto sanitario Pio Vecchione ai microfoni di Agro24 – ovviamente mi riferisco anche a chi risiede ad Angri e insegna in altra sede”.













