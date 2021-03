Angri. COVID. Ferraioli proroga l’apertura delle attività alle ore 19,00.

Il sindaco Cosimo Ferraioli ha rimodulato l’ordinanza relativa agli orari e giorni di apertura esclusivamente per le attività che commercializzano generi alimentari. A partire già da oggi la vendita sarà prolungata di un’ora, fino alle ore 19.00, e la domenica si potrà restare aperti fino alle ore 14. Ecco il testo della comunicazione sindacale: “Considerate le richieste pervenute dai commercianti, e valutata la possibilità di permettere a tutti di fare la spesa senza il rischio di creare assembramenti, ho rettificato l’ordinanza già in corso solo per le attività commerciali al dettaglio di generi alimentari. Un allineamento complessivo anche con i paesi limitrofi.

In sintesi ecco le modifiche.

In sintesi: l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, esclusivamente per i generi alimentari, è consentita fino alle ore 19.00; la domenica gli esercizi commerciali, esclusivamente per i generi alimentari, saranno aperti, fino alle ore 14.00”.