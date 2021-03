Una lezione costruttiva e importante per affacciarsi al mondo del lavoro al tempo del Covid, mettendo in campo competenze.Tra i relatori il presidente Unione Regionale Campania Cuochi chef Luigi Vitiello

Angri: Isis Fortunato: “La ristorazione al tempo del Covid”.

Gli alunni del quinto anno dell’Alberghiero hanno partecipato, tramite piattaforma Meet, all’evento che ha visto come relatori il presidente Unione Regionale Campania Cuochi chef Luigi Vitiello, il presidente Pro Loco Angri Aldo Severino e il prof. Luigi Tedesco in veste di organizzatore e moderatore.

Una lezione costruttiva.

Un ringraziamento va al dirigente scolastico Giuseppe Santangelo che in collaborazione con la vicepreside Antonietta Serino ha dato possibilità ai giovani allievi di seguire una lezione costruttiva e soprattutto importante per affacciarsi al mondo del lavoro al tempo del Covid, mettendo in campo competenze e strategie.

Il dilagare della pandemia ha letteralmente stravolto la vita di tutti, e oltre al grave problema sanitario, ogni settore è in difficoltà, ma in modo particolare anche quello della ristorazione è in grande affanno: ad ogni segno di ripresa, ad ogni spiraglio di riapertura, si sprofonda nuovamente nell’incertezza e a farne le spese sono tutti coloro che ruotano intorno al mondo della ristorazione.

Formazione continua.

Agli studenti è stato spiegato che l’unica arma per essere pronti ad affrontare le sfide future nell’attività che andranno ad intraprendere al termine degli studi, è la formazione, così come testimoniato dallo chef Luigi Vitiello che ha raccontato di come lui stesso sia partito dallo studio e dall’approfondimento costante, messo poi in pratica con impegno e sacrificio, la cosiddetta gavetta che gli ha permesso di acquisire un’esperienza ampia e consolidata nel settore della pasticceria, realizzando i suoi sogni e ottenendo i meritati riconoscimenti con collaborazioni lavorative in prestigiose realtà imprenditoriali.

Fare impresa formati.

Il concetto della formazione è stato poi ribadito anche dal presidente Severino che ha sottolineato quanto sia importante per diventare bravi imprenditori essere formati, il cliente ha bisogno di percepire, quando entra in un’attività, la competenza, la preparazione e l’accoglienza dell’imprenditore.

Ai giovani studenti sono stati fatti gli auguri per il loro imminente esame di Stato che gli consentirà di iniziare a lavorare sul campo e, nonostante il periodo di disagio che la pandemia ancora provoca, sono stati esortati a non mollare mai i propri obiettivi pur con le difficoltà che incontreranno sul loro cammino, perchè ogni caduta serve per rialzarsi e proseguire con coraggio migliorandosi.

Rosa Doberdò.