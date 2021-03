Campania zona rossa, 2.644 nuovi contagi e 29 morti: bollettino

Sono 2.644 i nuovi contagi da coronavirus in Campania zona rossa secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 2.644 nuovi positivi, 702 sono risultati sintomatici.

I tamponi analizzati oggi sono 22.066 (di cui 3.610 antigenici). Il totale dei casi di positività al coronavirus registrati in Campania dall’ inizio dell’ emergenza sale a 298.233 (di cui 9.993 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.201.486 (di cui 154.770 antigenici). Il totale dei decessi in Campania dall’ inizio della pandemia da Covid-19 è 4.632. Sono 1.418 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 198.697. In Campania sono 149 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), 1.502 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+10 rispetto a ieri).