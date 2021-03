COVID: De Luca, in Campania situazione estremamente seria. Se contagio cresce, chiudere reparti per ospitare pazienti coronavirus

COVID: De Luca, in Campania situazione estremamente seria. Se contagio cresce, chiudere reparti per ospitare pazienti COVID.

“Continuiamo a registrare un numero di positivi estremamente elevato, ieri 2700 in più con quasi 500 positivi sintomatici, se nell’ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero”.

Le parole di De Luca.

Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. “Abbiamo una situazione estremamente seria – ha aggiunto – reggiamo ancora con le degenze, con i posti letto in intensiva ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio altrimenti diventa inevitabile nel giro di dieci giorni dover chiudere altri reparti per dover accogliere pazienti COVID”.

LEGGI ANCHE Campania, “no controindicazioni, riprendono vaccinazioni AstraZeneca”

ANSA